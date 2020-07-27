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  3. 27 Temmuz 2020 18:21

Denizli'de 15 günlük eylem yasağı

Denizli'de koronavirüs tedbirleri kapsamında her türlü açık hava toplantısı, yürüyüş, basın açıklaması, çelenk sunma, oturma eylemi, stant açma ve protesto eylemleri 15 gün süreyle yasaklandı.

Denizli'de 15 günlük eylem yasağı
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Denizli Valiliğinden yapılan açıklamada koronavirüsün önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınmaya devam edildiği belirtildi.

Salgının, halk sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal hareketliliğin ve kişiler arası temasın azaltılarak sosyal izolasyonun mutlak şekilde sağlanmasının hayati önemde olduğu vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kamu düzeni ve sağlığını tehlikeye düşürmeyen Valilik ve kaymakamlıklarca açık alanlarda uygun görülenler hariç olmak üzere ilimizdeki açık alanlarda yapılması planlanan her türlü açık hava toplantısı, yürüyüş, toplu karşılama ve uğurlama, konvoy oluşturma, basın açıklaması, çelenk sunma, oturma eylemi, stant açma, protesto eylemi, imza toplama, bildiri, broşür dağıtma ve bunun gibi eylem ve etkinlikler 28 Temmuz itibarıyla 15 gün süreyle yasaklanmıştır."

AA

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denizli , eylem yasağı
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