SON DAKİKA
KORONANVİRÜSTE SON 24 SAATİN HASTA VE ÖLÜM SAYILARINI AÇIKLADI
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 29 Ekim 2020 18:47

Denizli'de bir mahalle daha karantinaya alındı

Denizli'nin Çameli ilçesi Yeşilyayla Mahallesi, koronavirüs vakalarının görülmesi sebebiyle 14 gün karantina altına alındı.

Denizli'de bir mahalle daha karantinaya alındı
A+ A-

Çameli İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, Kaymakam Kerem Yenigün başkanlığında olağanüstü toplantı yaptı. Toplantıda, Yeşilyayla Mahallesi'ndeki koronavirüs vaka sayıları ve temaslı kişilerin artış rakamları ele alındı. Toplantı sonrasında kurul, Yeşilyayla Mahallesi'nin bugün saat 16.00'dan itibaren 14 gün süreyle karantinaya alınmasına karar verdi. Giriş ve çıkışlara kapatılan mahallede jandarma ekipleri yola toprak dökerek, önlem aldı.

vaka , koronavirüs , karantina , korona
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM