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Denizli'de korkutan deprem

Denizli'de korkutan deprem
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AFAD, Denizli'nin Çivril ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Denizli'nin Çivril ilçesinde saat 04.37 sıralarında 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 

Depremin derinliği 7.06 kilometre olarak ölçüldü.

 

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Etiketler Denizli deprem AFAD son depremler
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