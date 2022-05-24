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Denizli'de maden ocağında göçük

Denizli'de maden ocağında göçük

Denizli’nin Acıpayam ilçesinde krom maden ocağında göçük meydana gelirken olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Denizli’nin Acıpayam ilçesinde maden ocağında göçük meydana geldi. Olay yerine çok sayıda ekip gönderildi.

Göçük altında kalan işçi olup olmadığı konusunda henüz net bir açıklama yapılmadı.

Etiketler göçük maden ocağı
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