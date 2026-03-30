Denizli'de sabaha karşı korkutan deprem

Denizli’nin Babadağ ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depreme uykuda yakalanan vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) temin edilen verilerine göre, bu sabah saat 04.21 sıralarında merkez üssü Denizli’nin Babadağ ilçesine bağlı kırsal Demirli Mahallesi olan 3.6 büyüklüğünde orta şiddetli bir deprem meydana geldi. Yer kabuğunun 9,1 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem Denizli ve Aydın’a bağlı ilçelerden hissedildi.

Sarsıntıya uykuda yakalanan vatandaşlar, kısa süreli korku ve panik yaşadı. İlk belirlemelere göre depremde herhangi bir can ya da mal kaybı yaşanmadı. Yetkililerden yapılan açıklamada, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bildirildi.

Türkiye'nin diri fayları gösteren güncellenmiş deprem haritaları:

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) 7 Mayıs 2025 tarihinde yayınladığı ve diri fayların tek tek gösterildiği Türkiye’nin güncellenmiş Deprem Tehlike Haritası

İHA