  Denizli'de sabaha karşı korkutan deprem

Denizli'de sabaha karşı korkutan deprem

Denizli'de sabaha karşı korkutan deprem
Denizli’nin Babadağ ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depreme uykuda yakalanan vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) temin edilen verilerine göre, bu sabah saat 04.21 sıralarında merkez üssü Denizli’nin Babadağ ilçesine bağlı kırsal Demirli Mahallesi olan 3.6 büyüklüğünde orta şiddetli bir deprem meydana geldi. Yer kabuğunun 9,1 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem Denizli ve Aydın’a bağlı ilçelerden hissedildi.

Sarsıntıya uykuda yakalanan vatandaşlar, kısa süreli korku ve panik yaşadı. İlk belirlemelere göre depremde herhangi bir can ya da mal kaybı yaşanmadı. Yetkililerden yapılan açıklamada, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bildirildi.

Türkiye'nin diri fayları gösteren güncellenmiş deprem haritaları:

Türkiye'nin güncellenmiş son aktif fay hatları haritası
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) 7 Mayıs 2025 tarihinde yayınladığı ve diri fayların tek tek gösterildiği Türkiye’nin güncellenmiş Deprem Tehlike Haritası

 

Türkiye'nin güncellenmiş son aktif fay hatları haritası
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) 7 Mayıs 2025 tarihinde yayınladığı ve diri fayların tek tek gösterildiği Türkiye’nin güncellenmiş Deprem Tehlike Haritası

AFAD'ın son depremler listesi

AFAD'DAN SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.

KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

İHA

Etiketler Denizli deprem AFAD babadağ
