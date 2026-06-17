Denizli'de uyuşturucu operasyonu! Baro Başkanı ve 12 avukat gözaltında!

Denizli'de güvenlik güçlerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, aralarında Denizli Baro Başkanı Ufuk Kök'ün de bulunduğu 12 avukat gözaltına alındı. Baro binası ile şüphelilerin ev ve ofislerinde geniş çaplı arama çalışmaları başlatıldı.

Denizli'de güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilen geniş çaplı uyuşturucu operasyonu, yargı ve asayiş gündeminde önemli bir gelişme olarak kayıtlara geçti.

Jandarma ekiplerinin yürüttüğü planlı tahkikat kapsamında, aralarında Denizli Barosu Başkanı'nın da yer aldığı çok sayıda hukukçu gözaltına alındı.

Düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, Denizli Baro Başkanı Ufuk Kök ile birlikte toplam 12 avukat gözaltına alınarak ifade işlemleri için ilgili güvenlik birimlerine sevk edildi.

Adli makamların talimatı doğrultusunda şüphelilere yönelik soruşturma genişletilirken; emniyet güçleri Denizli Barosu hizmet binası, gözaltına alınan avukatların ikametgahları ve kendilerine ait hukuk bürolarında eş zamanlı arama çalışmaları başlattı.

Gözaltındaki şüphelilerin kolluk kuvvetlerindeki işlemleri ve elde edilen delillerin adli makamlarca incelenmesi devam ediyor.

DHA