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  3. 31 Mart 2019 15:01

Denizli'nin ardından Erzincan'da korkutan deprem

Denizli'de meydana gelen 4.9'luk depremin ardından Erzincan'da deprem oldu. Otlukbeli ilçesinde saat 14.41'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Denizli'nin ardından Erzincan'da korkutan deprem
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Erzican'ın Otlukbeli ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre can ve mal kaybının olmadığı deperm, kısa süreli paniğe neden oldu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın verilerine göre, saat 14.41'de merkez üssü Erzincan'ın Otlukbeli ilçesi olan 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Yerin 7.01 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, çevre ilçelerde de hissedildi. Paniğe neden olan depremde, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.

Denizli 4,9'luk depremle sarsıldı !Denizli 4,9'luk depremle sarsıldı !

 

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