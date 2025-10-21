Depoları doldurmayın! Akaryakıta indirim geliyor

  1. Anasayfa
Akaryakıt fiyatları bir kez daha değişiyor. Motorine bu gece yarısından itibaren indairim bekleniyor.

Brent petrol ve döviz kurlarındaki dalgalanmayla birlikte akaryakıt fiyatları değişiklik gösteriyor. 

Sektör yetkililerinden alınan bilgiye göre, akaryakıt fiyatları bir kez daha değişiyor. 22 Ekim Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatında 98 kuruşluk indirim yapılacak.

İstanbul'da motorinin litre fiyatı 52 lira 31 kuruşa, Ankara'da 53 lira 33 kuruşa ve İzmir'de 53 lira 66 kuruşa düşecek.

Türkiye'de akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor ?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

