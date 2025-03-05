Depoları doldurmayın... Benzin fiyatlarına bir büyük indirim daha geliyor

Yeni yılda zam üstüne zam gelen akaryakıt fiyatlarındaki zam fırtınasına indirim molası verildi. Motorinin ardından dün bir indirim gelen benzinin litre fiyatına bir indirim daha geliyor. İşte beklenen indirim ve güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

Akaryakıt fiyatlarındaki indirimler tüm hızıyla sürüyor. Geçen hafta motorine, dün benzine gelen indirimlerin ardından bir indirim daha yolda.

Hatırlanacağı gibi motorinin litre fiyatına 22 Şubat Cumartesi günü yapılan 1,44 TL zammın ardından motorin pek çok ilimizde 50 TL'nin de üstüne çıkmış, sadece 5 gün sonra 27 Şubat'ta ise bu zam geri alınmıştı.

Motorindeki bu fiyat değişikliğinin ardından dün de ( 4 Mart Salı ) benzinin litre fiyatına 1,04 TL'lik bir indirim gelmişti.

Ancak indirimler bununla da sınırlı kalmadı. Sektör kaynaklarından alınan son bilgilere göre benzinin litre fiyatına cuma günü bir indirim daha geliyor.

Edilen bilgilere göre benzinin litre fiyatına 7 Mart Cuma günü itibariyle 1,30 TL daha indirim gelecek.

İşte zam öncesi 5 Mart Çarşamba günü itibariyle bazı illerimizdeki güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

Ankara güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 45,93 TL

Motorin fiyatı: 47,35 TL

LPG fiyatı: 29,07 TL

İstanbul güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 45,38 TL

Motorin fiyatı: 46,64 TL

LPG fiyatı: 29,16 TL

İzmir güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 46,30 TL

Motorin fiyatı: 47,72 TL

LPG fiyatı: 29,12 TL

Antalya güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 46,98 TL

Motorin fiyatı: 48,38 TL

LPG fiyatı: 28,87 TL

Diyarbakır güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 47,24 TL

Motorin fiyatı: 48,70 TL

LPG fiyatı: 28,32 TL

Edirne güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 47,20 TL

Motorin fiyatı: 47,59 TL

LPG fiyatı: 28,37 TL

Hatay güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 46,69 TL

Motorin fiyatı: 48,11 TL

LPG fiyatı: 28,23 TL

Kahramanmaraş güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 46,82 TL

Motorin fiyatı: 48,25 TL

LPG fiyatı: 28,30 TL

Kars güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 47,01 TL

Motorin fiyatı: 48,44 TL

LPG fiyatı: 28,05 TL

Manisa güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 46,39 TL

Motorin fiyatı: 47,81 TL

LPG fiyatı: 28,95 TL

Muğla güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 46,75 TL

Motorin fiyatı: 48,15 TL

LPG fiyatı: 29,09 TL

Osmaniye güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 46,68 TL

Motorin fiyatı: 48,11 TL

LPG fiyatı: 28,72 TL

Rize güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 46,71 TL

Motorin fiyatı: 48,15 TL

LPG fiyatı: 29,42 TL

Trabzon güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 46,69 TL

Motorin fiyatı: 48,15 TL

LPG fiyatı: 28,94 TL

Van güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 47,35 TL

Motorin fiyatı: 48,78 TL

LPG fiyatı: 29,18 TL

Türkiye'de akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor ?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor