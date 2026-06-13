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Depoları fullemeyin! Akaryakıta bir indirim daha geliyor

Depoları fullemeyin! Akaryakıta bir indirim daha geliyor
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Orta Doğu'dan gelen anlaşma haberleriyle birlikte brent petrolün 90 doların altına düşmesi akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansıyor. Salı gününden geçerli olmak üzere motorine indirim yapılacak.

ABD ve İran'ın savaşı sona erdirecek anlaşamayı imzalaması beklenirken, brent petrolün varil fiyatının 90 dolar seviyesinin altına gerilemesi, yurt içindeki akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansımaya hazırlanıyor.

Motorine İndirim Geliyor

Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre, uluslararası piyasalardaki düşüş motorinin litresinde aslında 4 lira 88 kuruşluk bir indirim marjı yarattı. Ancak devletin vergi gelirlerini dengelemek amacıyla uyguladığı "eşel mobil sistemi" gereğince, bu büyük indirimin tamamı tüketiciye yansımayacak. Hesaplamalara göre 16 Haziran Salı günü itibarıyla motorin fiyatlarında pompaya yansıyacak net indirim tutarı 1 lira 22 kuruş olacak. Aynı dönemde benzin fiyatlarında ise herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor.

Motorin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Gelecek olan 1 lira 22 kuruşluk indirimin ardından akaryakıt istasyonlarındaki tabelalar güncellenecek. İndirimle birlikte motorinin litre fiyatının İstanbul'da ortalama 65 lira seviyesine inmesi öngörülüyor. Doğu illerimizde ise motorinin litre fiyatı 67 ila 68 lira bandına gerileyecek.

İşte 13 Haziran Cumartesi itibariyle il il güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

- Aşağıdaki fiyat listesine KDV dahildir.
- Dağıtım firmaları ve serbest piyasa koşulları nedeniyle fiyatlar bayiler arasında küçük farklılıklar gösterebilir.

Orta Doğu'dan gelen anlaşma haberleriyle birlikte brent petrolün 90 doların altına düşmesi akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansıyor. Salı gününden geçerli olmak üzere motorine indirim yapılacak.

Haber3.com Haber Merkezi

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