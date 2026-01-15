Depoları fulleyin! Akaryakıt fiyatlarında hem benzine hem de motorine çife zam geliyor

Türkiye'deki zam yağmurundan en çok nasibini alan ürün gruplarının başında gelen akaryakıt fiyatlarına 2026 yılında gelen 2 zammın ardından hem benzine hem de motorine yine zam geliyor. Zamlı fiyatların ilki bugün (Perşembe) gece yarısından sonra ikincisi ise Cumartesi günü itibariyle pompa fiyatlarına yansıyacak.

Türkiye'de A'dan Z'ye yağmur gibi yağan zamlar yeni yılda da devam ederken akaryakıt fiyatlarına 2026 yılına girilmesiyle birlikte yeni yılın ÖTV düzeltme zammıyla birlikte benzinin litre fiyatına 1,32 TL, motorinin litre fiyatına ise 1,41 TL zam gelmişti.

ÖTV zammıyla birlikte benzinin litre fiyatı Ankara'da 52,83 TL'ye, İstanbul'da 52,01 TL'ye ve İzmir'de 53,16 TL'ye yükselirken, motorin litre fiyatları ise Ankara'da 54,35 TL'ye, İstanbul'da 53,38 TL'ye ve İzmir'de 54,68 TL'ye yükselmişti.

Ancak önceki hafta günü küresel petrol fiyatlarında yaşanan düşüş sonrasında motorinin litre fiyatına 94 Kuruş indirim yapılmıştı. Motorine gelen bu indirim benzin ve otogaz (LPG) grubuna yansımazken yeni hafta bu indirimi silecek olan yeni bir zam ile başlamıştı. 13 Ocak Salı günü itibariyle motorinin litre fiyatına 1 TL 8 Kuruş zam geldi. Bu zamla birlikte motorin fiyatlarının İstanbul'da 53 TL seviyelerine, Ankara ve İzmir'de ise 54 TL bandına yükseldi.

Ancak akaryakıt fiyatlarındaki zam motorin fiyatlarıyla sınırlı kalmadı.

Bugün gece yarısından sonra ( Perşembe gününü Cuma'ya bağlayan gece ) yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 1 TL 61 Kuruş zam yapılması bekleniyor.

Ayrıca yarın gece yarısından sonra da ( Cumartesi günü itibariyle ) motorin fiyatlarına da 1 TL 60 Kuruşluk bir zam geleceği öğrenildi.

Türkiye'de akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor ?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

