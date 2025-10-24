  1. Anasayfa
Depoları fulleyin! Akaryakıta bu gece tarihi zam geliyor
Güncelleme:

Brent petrol fiyatının yüzde 5'e yakın yükselmesi nedeniyle motorin fiyatına bu gece yarısından itibaren zam yapılacak.

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmayla birlikte bir aşağı bir yukarı hareket eden akaryakıt fiyatları bir kez daha değişiyor.

Motorin fiyatında önceki gün yapılan 96 kuruşluk indirimin sevinci kısa sürdü. Brent petrolün 65 doları aşması nedeniyle motorine zam göründü. 

Sektör yetkililerinden alınan bilgiye göre, bu gece yarısından itibaren motorinin litre fiyatına 3 lira 4 kuruş zam yapılması bekleniyor. 

Fiyat artışıyla birlikte İstanbul'da motorinin litresi 56.37 lira, Ankara'da 56,39 lira, İzmir'de ise 57,72 liraya yükselecek. 

Türkiye'de akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor ?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

İşte 24 Ekim Cuma günü itibariyle bazı illerimizdeki güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları... 

Ankara güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 53,14 TL
Motorin fiyatı: 53,35 TL 
LPG fiyatı: 29,28 TL

İstanbul güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 52,28 TL 
Motorin fiyatı: 53,33 TL
LPG fiyatı: 29,27 TL

İzmir güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 53,47 TL 
Motorin fiyatı: 54,68 TL
LPG fiyatı: 29,23 TL

Antalya güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 54,42 TL
Motorin fiyatı: 55,68 TL
LPG fiyatı: 30,04 TL 

Diyarbakır güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 54,46 TL
Motorin fiyatı:  55,72 TL
LPG fiyatı: 29,37 TL 

Edirne güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 53,31 TL
Motorin fiyatı: 54,56 TL
LPG fiyatı: 29,11 TL 

Hatay güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 53,90 TL
Motorin fiyatı: 54,13 TL
LPG fiyatı: 28,36 TL 

Kahramanmaraş güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 54,16 TL
Motorin fiyatı: 54,41 TL
LPG fiyatı: 28,57 TL 

Kars güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 54,28 TL 
Motorin fiyatı: 54,48 TL
LPG fiyatı: 30,76 TL

Manisa güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 53,55 TL 
Motorin fiyatı: 53,75 TL
LPG fiyatı: 29,06 TL

Muğla güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı:  53,95 TL 
Motorin fiyatı: 54,19 TL
LPG fiyatı: 29,09 TL

Osmaniye güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 53,89 TL
Motorin fiyatı: 54,13 TL
LPG fiyatı: 27,83 TL 

Rize güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 53,95 TL 
Motorin fiyatı:  54,15 TL
LPG fiyatı: 29,77 TL 

Trabzon güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 53,94 TL 
Motorin fiyatı: 54,15 TL
LPG fiyatı: 29,57 TL

Van güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 54,56 TL 
Motorin fiyatı: 54,75 TL
LPG fiyatı: 31,06 TL

