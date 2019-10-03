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  3. 03 Ekim 2019 15:22

Deprem anında okulda yaşananlar izleyenleri duygulandırdı

İstanbul'da geçtiğimiz hafta meydana gelen depremde Sultangazi'deki bir ilkokulda tahliye sırasında 2 minik öğrencinin, yürüme engelli arkadaşlarını taşıdığı anlar kameraya yansıdı.

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Silivri açıklarında meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından İstanbullular sokaklara çıktı. Okullar, hastaneler ve AVM'ler hızla tahliye edildi. Sultangazi'de bulunan Yunus Emre İlkokulu'nda öğrencilerin tahliye edilmesi güvenlik kameralarına yansıdı. Okul idaresi yaklaşık 1950 öğrencinin eğitim gördüğü okulu 3 dakika içerisinde tahliye etti. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde iki öğrencinin engelli olan arkadaşının yardımına koştuğu görülüyor. 8 yaşındaki biri kız iki öğrenci, aynı sınıfta eğitim gören engelli arkadaşlarının yardımına koşuyor. İki küçük öğrenci, yürüme engelli arkadaşlarını kollarına girerek dışarı çıkmasına yardımcı oldu. 
 

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