Deprem bölgesi Elazığ'dan İzmir'e bir TIR yardım

24 Ocak'ta meydana gelen 6.8'lik depremde Elazığ'da 37, Malatya'da 4 olmak üzere 41 kişi hayatını kaybetmiş ve 20 binden fazla konut ağır hasar görmüştü. Depremin yaralarının sarılmaya devam ettiği Elazığ, 6.6 büyüklüğünde deprem ile aynı kaderi yaşayan İzmir'i yalnız bırakmadı. Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'nın talimatlarıyla Elazığ Belediyesi Hayır Çarşısında hazırlıklar yapıldı. Ekipler hummalı bir çalışma yürüterek yorgan, battaniye, çocuk bezi, kıyafet, gıda kolileri, maske ve dezenfektanları tıra yükledi. 1 tır dolusu yardım deprem bölgesi İzmir'e doğru yola çıktı.