  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Deprem bölgesinde Şam ve muhalifler arasında çatışma

Deprem bölgesinde Şam ve muhalifler arasında çatışma

Deprem bölgesinde Şam ve muhalifler arasında çatışma
Güncelleme:

Kahramanmaraş merkezli depremlerin Suriye'de etkilediği bölgede Esad rejimi ile muhalif gruplar ilk kez çatıştı.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Kahramanmaraş depremin etkilediği bölgelerde, Şam yönetimi ile muhalif grupların 6 Şubat’taki afetten sonra ilk kez çatıştığını duyurdu.

Euronews Türkçe'nin aktardığına göre Gözlemevi, hükümet güçlerinin muhaliflerin kontrolü altındaki Atarip kasabasının dış mahallelerini bombaladığını aktardı.

 Yakın bir cephede ise yine hükümet askerleri ve muhalif güçler arasında ağır silahlarla çatışma çıktı.

Hükümet askerlerinin, muhalif güçlerle Serakip kasabasında çatıştığı, Şam güçlerinin Hama kentine ait iki köyü bombaladı aktarıldı.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi Rami Abdulrahman, Atarip kasabasında depremde 235 kişinin can verdiğini bildirdi.

ÖLÜ SAYISI 4 BİN 400'Ü GEÇTİ
Bu arada BM, Suriye’nin kuzeybatısında etkili olan depremde ölenlerin sayısının 4 bin 400’e çıktığını duyurdu.

Suriye’de 2011 yılında başlayan içi savaş yüzbinlerce kişinin ölümüne yol açarken, ülke nüfusunun yarısından fazlası evini terk etmek zorunda kaldı.

 Suriye’nin kuzeybatısında muhaliflerin kontrolünde depremin etkili olduğu bölgede 4 milyondan fazla kişi acilen insani yardıma muhtaç durumda.

BM, son olarak Suriye için yaklaşık 400 milyon dolarlık acil insani yardım çağrısı yaptı.

Etiketler şam muhalif lider deprem
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Depremde hasar almayan Kadirli'ye göç başladı
Ünlü oyuncu Bruce Willis’ten kötü haber
İkinci el araç ilanlarında dikkat çeken ''Yeni Çamoluk Otomotiv'' ayrıntısı
Depremzedelere 70 TL'ye çorba sattılar!
YÖK üniversiteler için uzaktan öğrenim kararını açıkladı
Rus bilim insanından Kahramanmaraş depremi için çarpıcı iddia
Depremzededen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: ''Ben sana 10 bin lira vereyim!''
Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı
3 mucize birden! 261 saat sonra enkaz altından çıkarıldılar
Japon bilim insanı paylaştı: İşte kırılan fay hattının uydu görüntüleri