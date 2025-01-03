Deprem bölgesinde skandal iddia: ''AFAD faturaları ödemedi, depremzede elektriksiz kaldı''

Geçen yıl 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerle yerle bir olan 11 ilimizden biri olan Hatay'da AFAD borcunu ödemediği için depremzedelerin elektriksiz kaldı.

Geçen yıl 6 Şubat'ta Kahramanmaraş ve Hatay merkezli meydana gelen, 11 ilimizi yerle bir edip, 55 bine yakın canımızı yitirmemize yol açan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgedeki yeni depremler ve artçı sarsıntılar devam ederken bölgeden kahreden bir haber daha geldi.

Cumhuriyet gazetesinden Mehmet Menekşe'nin haberine göre Hatay’ın Defne ilçesi Şehit Öğretmen Necmettin Yılmaz Geçici Konaklama Merkezinin elektrik borcunu AFAD’ın ödemediği ortaya çıktı.

Parasını alamayan Toroslar Elektrik Dağıtım Şirketi öğlen saatlerinde gelerek çoğunluğu öğretmen ve asker ailelerinden oluşan 210 ailenin kaldığı konteyner kentin elektriğini kesti.

Çocukların, yaşlıların soğukta kaldığı, ailelerin elektrik olmadığı için yemek yapamadığı belirtildi.

AFAD İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nü sorumlu tutarken, Milli Eğitim yetkililerinin bu durumdan AFAD’ı sorumlu tuttuğu öğrenildi.

TEBLİGAT GÖNDERİLMEDİ

Elektriksiz kalan öğretmenler Şehit Öğretmen Necmettin Yılmaz Geçici Konaklama Merkezinin önünde akşam 20.00’de eylem yaptı.

TÖB-SEN Genel Sekreteri Hizam Hasırcı, AFAD’ın elektrik borcunu ödemediği için çoğunluğu öğretmen ve askerlerden oluşan 210 ailenin elektriğinin kesildiğini, ailelerin karanlığa ve soğuk havaya terk edildiğini söyledi. Elektrik kesilmeden önce yazılı ya da sözlü hiçbir tebligat yapılmadığı, bilgi verilmediği belirtildi.

"YETKİLİLERİ GÖREVE ÇAĞIRIYORUZ"

Cumhuriyet’e konuşan TÖB-SEN Genel Sekreter Hizam Hasırcı bir an önce yaşanan mağduriyete son verilmesini istedi. Hasırcı şu şekilde konuştu:

“210 ailenin yaşadığı konteyner kentte bugün saat 12.00 civarında Toroslar Elektrik Dağıtım Şirketinin elemanları gelip konteyner kentin tüm elektriğini kesiyor. Burada yaşayan ailelere hiçbir yazılı ya da sözlü tebligat yapmadan, bilgi vermeden elektrik kesiliyor. Ağırlıklı olarak burada öğretmenler ve asker aileleri yaşıyor. Öğlen saatlerinden beri burada elektrik yok ve ne zaman geleceği, sorunun de ne zaman çözüleceği belli değil. Burada ısınma ve yemek pişirme elektrik ile yapılıyor. Çocuklar var, yaşlılar var, çok üşüdüler, mağdur oldular.

Elektrik yetkilileri AFAD’ın elektrik faturasını ödemediğini söylüyor. AFAD’ı arıyoruz İl Milli Eğitim ödemedi diyor, Milli Eğitim Müdürlüğü AFAD’a atıyor, kimin ne yaptığı belli değil. Burada olan öğretmenlerle, asker ailelerine, çoluk, çocuğa oluyor, yaşlı insanlar soğukta, karanlıkta kalıyor.

Toroslar Elektrik Dağıtım Şirketinin yetkilileri burada kalan öğretmenlerin ve asker ailelerinin elektrik sayacı takmaları gerektiğini söylüyor. Ancak bunun için hiç kimseye bir tebligat, yazı gelmemiş, bunun yapılması için bir zaman tanınmamış, pat diye elektrik kesilmiş. Bu insanlara bu zulüm neden yapılıyor? Öğretmenler elektrik sayacı takmaktan kaçmıyor ki, bize bildirsinler, prosedürü ne ise söylesinler, gerekeni yaparız diyorlar.

Hiçbir tebligat yapılmadan bu kesinti keyfi bir durum, burada kalanlar depremzede sayılıyor. Öğretmenlere, devletin askerine reva görülen bu zulmü kabul etmiyoruz, yetkilileri göreve çağırıyoruz.”

Cumhuriyet