Deprem bölgesindeki 2 ilde okullar yeniden açılıyor

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Ordu'da açıklama yaparken, Bakan Özer, deprem bölgesi Hatay ve Adıyaman’da 24 Nisan'da eğitim öğretimin başlayacağını duyurdu.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremlerin ardından, 11 ilde okullar bir süreliğine tatil edilmişti. Depremlerden en çok etkilenen iller arasında olan Adıyaman ve Hatay'da ise hala okullar açılmazken, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bu iki ilde okulların ne zaman açıkladığını duyurdu.

Adıyaman ve Hatay'da tüm Türkiye'nin ara tatilden döndüğü 24 Nisan'da okullarda tekrar zil çalacak. Bakan Özer, konu ile ilgili olarak, "Hatay ve Adıyaman’da 24 Nisan yani 1 haftalık ara tatil sonrası eğitim öğretimin başlaması kararı aldık. Yani 24 Nisan itibari ile 81 ilde tüm ilçelerde eğitim başlayacak" dedi.