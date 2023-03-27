Deprem bölgesinden hırsızlık yapan 3 kişi yakalandı
Malatya'da depremzedelere ait iş yeri ve ikametlere girerek 400 bin TL’lik hırsızlık yaptıkları belirlenen 3 zanlı yakalanarak gözaltına alındı.
6 Şubat deprem felaketinin ardından hırsızlar deprem bölgesini gözlerine kestirdi. Depremden hemen sonra başlaya hırsızlık girişimlerine ilişkin soruşturmalar devam ediyor.
3 kişi yakalandı
Bu kapsamda Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde, depremzedelere ait çok sayıda iş yeri ile ikamette hırsızlık yaptıkları belirlenen 3 zanlı, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
400 bin liralık hırsızlık
Zanlılara ait biri kırsal bölgede olmak üzere üç ayrı adreste yapılan aramalarda; toplam değerinin yaklaşık 400 bin TL olduğu değerlendirilen 8 ev tipi kombi, 1 sanayi tipi kombi, 2 çamaşır makinesi, 1 bulaşık makinesi, 1 otomatik av tüfeği, 1 jeneratör, 3 PC kasası, 1 kamera, 1 TV, 4 elektrikli şofben, 2 cep telefonu, 1 çelik kasa, 1 fırın, 2 monitör ve 2 yazıcı ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlıların polis merkezindeki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
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