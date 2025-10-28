Deprem değil, korkusu öldürüyordu: Yaralıların sağlık durumu açıklandı

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen depremde atlama ve düşme gibi sebeplerden dolayı yaralanan 26 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Balıkesir'de meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremde; atlama ve düşme gibi ikincil sebeplerden dolayı yaralanan 26 vatandaşımızın tamamının tedavileri hastanelerimizde yapılmış, tüm yaralılarımız taburcu edilmiştir. Vatandaşlarımıza bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

DHA