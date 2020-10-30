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  3. 30 Ekim 2020 22:17

Deprem edeiyle yataklı servisler tahliye edildi

İzmir açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem ve devam eden artçı sarsıntılardan dolayı bir hastanede yataklı servisler tahliye edildi.

Deprem edeiyle yataklı servisler tahliye edildi
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İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Artçı sarsıntıların devam etmesi ve duvarlarda hafif çatlaklar oluşması nedeniyle, İzmir Demokrasi Üniversitesi Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanemizdeki yataklı servislerden 150 hastamız, tedbiren bölgedeki hastanelerimize sevk edilmiştir." ifadesine yer verildi.

Tahliye sırasında herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı bildirilen açıklamada, hastanenin acil servisinin kesintisiz hizmet vermeye devam ettiği duyuruldu.

tahliye , izmir , yataklı servis
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