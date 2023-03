Deprem felaketinde can kaybı 48 bine yaklaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybının 47 bini aştığını açıkladı. Bakan Kurum ise can kaybının 47 bin 932 olduğunu belirtti.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremde can kaybı yükseldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim tarihini ilan ettiği toplantıda yaptığı açıklamada, deprem felaketinde can kaybının 47 bini aştığını söyledi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle konuştu:



"Yıkım alanının büyüklüğü işlerimizi hayli güçleştirmiş olsa da insanlarımızın yardımına koştuk. Geniş bir çevrede hissedilen depremde 47 binin üzerinde insanımız vefat etti. 115 binden fazla insanımız da yaralı olarak kurtarıldı."



BAKAN KURUM: CAN KAYBI 47 BİN 932 OLDU

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Gaziantep AFAD Koordinasyon Merkezi’nde düzenlenen Türkiye Risk Kalkanı Modeli II. Toplantısı’nda açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum, deprem felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısının 47 bin 932 olduğunu belirtti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise depremde hayatını kaybedenlerin 6 bin 265'inin yabancı uyruklu olduğunu açıkladı.

Bakan Murat Kurum'un konuşmasından satır başları:

İşin sonuna kadar da sadece bu deprem değil, bundan sonra da ülkemize karşı olacak tüm risklere karşı bir kalkan oluşturalım. Buradaki düzenlemeler, yeni kanun dahil tüm hazırlıkları bilim insanlarımızı kendi alanında uzman arkadaşlarımızın fikirleri doğrultusunda yapalım istiyoruz.

Kahramanmaraş Pazarcık merkezli depremler 14 milyonumuzu derinden yaralayan, birçok ocağa ateş düştü ve 85 milyonun yardım etmek amacıyla bu bölgeye seferber olduğu süreci yaşatmıştır.

İlk andan itibaren sayın Cumhurbaşkanımız Ankara'daki AFAD'daki koordinasyon merkezinde, bakanlarımız ve tüm birimlerimizle afet bölgesindeydik, gece gündüz çalışmalarımızı yürüttük.

YENİ YERLEŞİM YERLERİNİN ÇALIŞMALARINI YAPIYORUZ

Gerek prefabrik, gerek çelik yapıda gerek konteyner olmak üzere vatandaşlarımızın daha iyi şartlarda yaşamları için süreçleri yürütüyoruz. Enkaz kaldırma sürecinde çevresel hangi önlemleri almamız gerektiği, çıkan malzemelerin ülke ekonomisine nasıl katkı sağlar gibi konuları da görüştük. Elimizde çok kıymetli veri var. Yeni yerleşim alanlarının çalışmalarını yapıyoruz.

Şehirlerimizin yeniden tarihiyle kültürüyle ihyası için süreci yürütüyoruz. Uzman bilim insanlarımızla, AFAD'ımızla hep birlikte uyum içerisinde yeni yerleşim alanlarıyla ilgili süreci istişare ediyoruz.

"5 İLİMİZDE HASAR TESPİT ÇALIŞMASI TAMAMLANDI"

Bizim bekleyecek 1 dakikamız, saniyemiz yok. Bütün bilim insanlarımızla hemfikiriz. Bir taraftan hasar tespit çalışmamız devam ediyoruz. 1 milyon 706 bin binana inceleme yapıldı. Bu binalardan 821 bin 302 bağımsız bölümün ağır hasarlı, acil yıkılacak olduğunun tespitini yapmış olduk. 5 ilimizde hasar tespit çalışmalarını tamamladık. Diğer illerimizde de %90 seviyesindeyiz. Yıkılan binaların %96.6'sının 99 öncesi.

İlk andan itibaren hem yereldeki hem de uluslarasındaki üniversitelerimizde şehirlerimizin ihya dönemini yürütüyoruz. Amacımız şehirlerimizi tarihiyle, kültürüyle koruyacak anlayışla, çevresini, doğasını koruyacağız. Şehrin 50-100 yılını planlayacak şekilde bakıyoruz.

Her bir kurulumuz oluşturulurken kendi meslek dallarına ilişkin daha öne çıktığı alanlarda belirledik. Afet öncesi yapılması gerekenler, sonrası, yeni teknolojiler gibi alanda belirlemiş olduk. Her kurulumuzdan arkadaşlarımız sürece katkı sağlayacak. 11 ilimizi gerekse şehirlerimizi afetlere karşı dirençli hale getirecek kurumlarımız hakkında bilgi vermek istiyorum.

Birincisi sosyal politikalar kurulu. İkinci kurulumuz deprem ve yer bilimleri, aktif fay hatlarının dijitalleştirilmesine. Buradaki zeminin depremlere karşı güvenli olup olmadığını araştırılması ve bu noktadaki tüm hazırlıklara yönelik verileri paylaşacaklar. Hasar tespit kurulu: Tüm Türkiye'deki riskli yapıların tespitini yapacak. Bu tespitle birlikte yapılması gerekenleri de ortaya koyacağız.



Enkaz ve atık yönetim kurulu: Afet sonrası atıklar başta olmak üzere çok sayıda atık türü ortaya çıkmakta. Şehirleri inşa ve ihya kurulumuz afetle birlikte meydana gelen tahribatı giderecek. Geçici ve kalıcı konutlar yapacak.