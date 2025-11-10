Deprem fırtınasında 6,9 büyüklüğündeki deprem riskinin olduğu nokta açıklandı

Balıkesir'de merkezüssü Sındırgı olan depremler aralıksız devam ederken Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan deprem fırtınasının etkilediği fay hattını işaret ederek "şehir merkezini de etkileyebilir" diyerek uyarırken Prof. Dr. Okan Tüysüz de Prof. Dr. Ercan'ın işaret ettiği fayın 6,9 büyüklüğündeki bir deprem üretebileceğini belirtti.

Balıkesir'deki deprem fırtınası aralıksız sürerken herkes gözünü Balıkesir'in Sındırgı ilçesine çevirmişken kritik uyarı Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan geldi.

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan "Depremlerinin Kuzeydoğuda olmuş olması Gelenbe kırığı için çekincelidir." diyerek Balıkesir il merkezi için alarm çanlarını çaldı.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Ercan, şu ifadeleri kullandı:

"Sındırgı M 4,6 Sındırgı‘da olan 10 Ağustos ile 27 Ekim‘deki M 6,1 büyüklüğündeki iki depremden sonra görünen kırık boyu yaklaşık 20, JEOFIZIK örtülü kırık boyu ise yaklaşık 32 ile 33 kilometredir. Artçı depremler kuzey batı güneydoğu doğrultusunda olan Demyan kırığı boyunca gelişmektedir. Bugün olan M 4,6 ile 4,8 artçı depremlerinin Kuzeydoğuda olmuş olması Gelenbe kırığı için çekincelidir. Gelenbe kırığı yürürsem Balıkesir il merkezi etkilenebilir, (Görüntü D. Perinçek)"

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'ın bu açıklamasının ardından bir diğer deprem uzmanı Prof. Dr. Okan Tüysüz'den de dikkat çeken bir açıklama geldi.

Prof. Dr. Tüysüz, meslektaşının işaret ettiği Gelenbe fayının 6,9 büyüklüğüne kadar deprem üretebileceğini kaydetti.

Tüysüz, yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

“Sındırgı’daki 4,4’lük deprem, öncekilerden farklı olarak Gelenbe fayı üzerinde görülüyor.

Gelenbe fayı, 6,5–6,9 arası deprem üretme potansiyeline sahip, kuzey-güney uzanımlı kollardan oluşur. Fay çözüm verisi kısa süre sonra çıkacak ve durum daha net anlaşılacaktır.”