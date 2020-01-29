''Deprem Kahini''nden korkutan deprem uyarısı !

41 kişinin hayatını kaybettiği 6.8 büyüklüğündeki sarsıntının ardından 1008 adet artçı deprem meydana geldi.

Konuya yönelik açıklama yapan uzmanların yanı sıra deprem kahini olarak tanınan Frank Hoogerbeets’den de dikkat çeken bir açıklama geldi.

Hoogerbeets, Twitter hesabı üzerinden Türkçe tweet attı ve grafikle beraber yer sarsıntının ayrıntılarına değindi. Ünlü uzmanın bu açıklamaları geniş yankı uyandırdı.

“EN FAZLA 2-3 GÜNLÜK BİR SÜREDE…”

Deprem kahini Frank Hoogerbeets geçtiğimiz aylardaki 5.8 büyüklüğündeki depremin İstanbul için öncü deprem olabileceğini söylemişti.

Twitter hesabı üzerinden açıklama yapan Hoogerbeets, şu ifadeleri kullandı:

Deprem ile ilgili olarak korelasyonların önemini her zaman belirttim. Bu açıdan Türkiye’deki son olan 6.8’lik deprem #SSGI tarafından gösterilen kritik Ay geometrisine kusursuz bir uyum gösteriyor. En fazla 2-3 günlük bir sürede gerçekleşiyor, 10 günü bulmuyor.

MANİSA İÇİN DE UYARILARI VARDI

Manisa’da geçtiğimiz hafta yaşanan depremin ardından dünyaca ünlü araştırma şirketi Ditrianum dikkat çeken bir paylaşımda bulunmuştu.

Ditrianum yaptığı paylaşımda, Türkiye’deki depreme dikkat çekti ve artçı sarsıntıların devam edeceğini açıklamıştı.