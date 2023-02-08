''Deprem olsun'' diye dua eden 2 alçak gözaltında!

Türkiye 10 ilindeki yitirdiği canlara yaşananlara ağlarken sosyal medyada canlı yayın açan 2 genç kızın canlı yayında sarfettiği sözler büyük tepki çekmişti. 2 zanlı genç kadın Ankara'da gözaltına alındı.

Türkiye tarihindeki en büyük depremleri yaşadı. Kahramanmaraş, Hatay gibi illerde büyük yıkıma neden olan deprem Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa, Adıyaman, Gaziantep, Malatya’da da çok sayıda can kaybına neden oldu.

Depremler, binlerce vatandaşımızın aramızdan ayrılmasına neden olurken, sosyal medyaya düşen bir video vicdanları sızlattı.

Bir sosyal medya uygulamasında canlı yayın yapan iki genç kızın kullandığı ifadeler tepki çekti. Genç kızlar, "Allah'ım sen bu ülkeye bir daha deprem nasip eyle. İnşallah yine bir deprem olsun yerle bir olsun buralar." şeklinde skandal sözler sarf etti. Videoda görünmeyen üçüncü bir kişi ise, "Şimdi ağlayacaklar, yapmayın kız." dedi. Şahıslar daha sonra uzun süre gülüp kahkaha attı.

İKİSİ DE GÖZALTINDA

Ankara'da sosyal medyadan canlı yayın yaparak 'Deprem olsun' diye dua eden C.G. (17) ve D.T.'nin (21) polis ekiplerince gözaltına alındı.



