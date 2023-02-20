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  3. Deprem sırasında oluşan ışık patlamasının sırrı! AFAD yetkilisi açıkladı

Deprem sırasında oluşan ışık patlamasının sırrı! AFAD yetkilisi açıkladı

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Kahramanmaraş'ta deprem olduğu sırada gökyüzünde ışık patlaması meydana geldi. AFAD Deprem Risk Azaltma Müdürü Orhan Tatar, gökyüzündeki görüntünün sırrını açıkladı.

Kahramanmaraş depremlerinin ardından çıkan görüntülerde havada yoğun bir şekilde şimşek çakmasına benzer ışıkların oluştuğu gözükmüştü. Orhan Tatar görüntülere ilişkin ilk defa konuşarak konuya açıklık getirdi.

"KIRILMA SÜRTÜNME DÜZLEMİ BOYUNCA OLUYOR"
Tatar düzenlediği basın toplantısında, "Özellikle gece olan depremlerde şimşek çakmasına benzer yoğun bir ışık kütlesinin oluştuğunu görürsünüz. Bunlar son derece olağan görüntülerdir. 8-9 kilometre boyunca yer kabuğunda bir fay kırılıyor. Ve bu kırılma bir sürtünme düzlemi boyunca meydana geliyor.

"SON DERECE OLAĞANDIR"
Dolayısıyla bu kadar büyük bir sürtünme etkisiyle bu fayın kırıldığı hat boyunca çok şiddetli şekilde şimşek çakmasına benzer yoğun bir ışık kütlesinin oluşması son derece olağandır." ifadelerini kullandı.

Etiketler kahramanmaraş deprem ışık patlaması gökyüzü deprem sırasında gökyüzü
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