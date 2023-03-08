  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Deprem sonrası düdük satışlarında patlama

Deprem sonrası düdük satışlarında patlama

Deprem sonrası düdük satışlarında patlama
Güncelleme:

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen deprem sonrası düdük satışları arttı.

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden sonra düdük satışları arttı.

Vatandaşlar düdük ve fener gibi deprem çantasında olması gereken malzemelere yöneliyor.

Çoğu deprem çantasında bulundurulduğu bilinen düdükler, muhtemel bir depremde ve bina çökmesi durumunda enkaz altında kalan vatandaşların arama kurtarma ekiplerine sesini duyurabilmesi için kullanılıyor.

''DEPREMİN İLK HAFTASI 300 TANE DÜDÜK SATMIŞIZDIR''

Depremden kaynaklı el feneri ve düdük satışlarının arttığını belirten dükkan sahibi Cuma Özdemir, “Normalde bu ürünlere fazla bir talep yoktu fakat deprem sonrası talep oldukça arttı. Depremin ilk haftası 300 tane düdük sattık. Fiyatlar 3 TL ile 10 TL arasında değişiyor. El fenerleri de 10 TL ile 40 TL arasında değişiyor. Farklı çeşitlerimiz vardı ama satıldığı için elimizde kalmadı.” dedi.

''GÜNDE ORTALAMA 10 TANE DÜDÜK SATIYORUZ''

Deprem sonrası düdük satışlarının arttığını ifade eden kırtasiye sahibi Faruk Güver ise “En çok düdük soran oluyor. Elimde fener yok fakat fener de soruyorlar. Normalde çocuklar iş eğitimi dersi için alıyorlardı. Şimdi ise depremden kaynaklı soruyorlar. Günde ortalama 10 tane düdük satıyoruz. Daha önce satışlarımız bu kadar hızlı değildi. Depremden nedeniyle satışımız arttı.” diye konuştu.

Etiketler düdük satış deprem
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Kahramanmaraş’ta enkaz dağları yükselmeye devam ediyor
Mersin'de 76 okula ''deprem'' tahliyesi
22 kilo veren Ata Demirer'in son görüntüsü dikkat çekti
İstanbul'da korkutan manzara! Duvardan çıkanlara inanamayacaksınız
Ünlü çiftin boşanma protokolü ortaya çıktı
Deprem sonrası göç hazırlığı yapanlara kötü haber
AK Parti'den, Erdoğan'ı kızdıracak ''deprem itirafları'' raporu
Dünya Kadınlar Günü'nde 3 kadın birden öldürüldü
CHP'den Demirtaş'ın Akşener'e yazdığı açık mektuba ilk yorum!
WhatsApp gruplarına yeni özellik geliyor