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Deprem soruşturmasında 120 kişi tutuklandı

Deprem soruşturmasında 120 kişi tutuklandı
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Deprem bölgesinde yıkılan binalarla ilgili yürütülen soruşturmalar kapsamında 400 şüpheli tespit edildi, 120 kişi tutuklandı.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde Kahramanmaraş ile birlikte Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ'da çok sayıda bina yıkıldı. Yıkılan ve imara aykırı değişiklik saptanan binalarla ilgili Cumhuriyet başsavcılıkları tarafından soruşturmalar başlatıldı. Şu ana kadar yürütülen soruşturmalar kapsamında 400 şüpheli tespit edildi. 39 şüpheli ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılırken, 120 kişi tutuklandı, 112 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. 13 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarılırken, 23 şüpheli için gözaltı talimatı verildi. 14 şüphelinin gözaltında işlemleri sürerken, 63 kişiye ilişkin şüphelilik vasfı değerlendirmesi sürüyor. Belirlenen şüphelilerden 5'inin yurt dışında olduğu, 11'inin ise öldüğü tespit edildi.

Etiketler deprem soruşturma tutuklama
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