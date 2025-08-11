Deprem uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy'dan kritik İstanbul uyarısı

Balıkesir'de meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından uzmanlardan peş peşe açıklamalar geliyor. Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Şükrü Ersoy, Marmara'da beklenen büyük deprem için uyarıda bulundu. Ersoy, ''İstanbul tüm Türkiye'ye bakabilir ama tüm Türkiye İstanbul'a bakamaz'' dedi.

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, dün saat 19'53'te merkez üssü Balıkesir’in Sındırgı ilçesi olan 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 11 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, Balıkesir’in yanı sıra İzmir, Çanakkale, Bursa, İstanbul ve Yalova başta olmak üzere Marmara ve Ege Bölgesi’ndeki birçok ilde şiddetli bir şekilde hissedildi. Depremde ilçe merkezinde 1, kırsal mahallelerde de 12’si metruk, 16 bina yıkıldı. İlçe merkezinde yıkılan binanın enkazından çıkarılan 4 kişiden 1'i hayatını kaybederken, 52 kişi yaralandı.

BÖLGEDE DAHA BÜYÜK DEPREM OLUR MU?

Yaşanan depremin ardından NTV canlı yayınında konuşan Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi öğretim üyesi Prof.Dr. Şükrü Ersoy, şunları söyledi:

"Burası Simav fayı. Bu artçılar başka tarafa kaymazsa giderek sönümlenecektir.

Burada gerilim transferi olmuştur. Her zaman deprem olan yerin komşu fayları risk altındadır. Buraları izlemek lazım.

Bingöl Karlıova'dan Erzincan'a kadar olan Yedisu Fayı en rikli bölge şu an.

Türkiye'de 5,5'dan büyük deprem oluşturacak 500'ün üzerinde fay var."

İSTANBUL'DA BEKLENEN DEPREM

İstanbul'da beklenen depreme ilişkin konuşan Ersoy, şöyle devam etti:

"Marmara ve Kuzey Anadolu fayı sekiz büyüklüğüne kadar deprem üretebilir.

Marmara'da büyük bir deprem bekleniyor. Şimdilerde depremin büyüklüğünün 7,2 büyüklüğünde olacağı konuşulmaya başladı.

Marmara'da olacak bir depremde tsunami de olabilir.

Büyük bir deprem olursa en çok sahil bölgesi etkilenir. İstanbul'da kaos olabilir.

İstanbul tüm Türkiye'ye bakabilir ama tüm Türkiye İstanbul'a bakamaz."

UYARI SİSTEMLERİ İŞE YARIYOR MU?

"Erken uyarı sistemleri işe yarar mı?" sorusuna da yanıt veren Ersoy, GSM operatörleri tarafından kullanılan bu sistemin Marmara'da işe yaramayacağını belirtti.

NTV