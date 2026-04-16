Deprem uzmanından ''güvenli şehir'' olarak bilinen ilimiz için yıkıcı deprem uyarısı!

Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, "Yüz binlerce yıldır faylarla yükselen kentte yamaçlar aşağı kayıyor!" diyerek Trabzon’un bilinenin aksine deprem riski taşıdığını vurguladı. Prof. Dr. Osman Bektaş, 6.6 büyüklüğündeki sarsıntı ihtimaline ve kıyı şeridindeki heyelan tehlikesine dikkat çekti.

Yıllardır "deprem riski düşük" olarak bilinen Trabzon için uzmanlardan peş peşe uyarılar gelmeye devam ediyor.

Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, kentin jeolojik yapısını mercek altına alarak, Trabzon'un yüz binlerce yıldır fay hatları üzerinde yükseldiğini ve ciddi bir riskle karşı karşıya olduğunu açıkladı.

Trabzon’un karakteristik basamaklı yapısının aslında bir deprem ve fay hikayesi olduğunu belirten Bektaş, "Her basamak aslında yükselmiş eski bir kıyı çizgisidir. Bu durum, bölgenin yüz binlerce yıldır faylar vasıtasıyla yükseldiğinin en somut kanıtıdır" dedi. Bektaş, kıyının sadece yükselmediğini, aynı zamanda dik yamaçların heyelanlar ve küçük depremlerle sürekli aşağı doğru kaydığını vurguladı.

6.6 büyüklüğünde deprem riski

AFAD verilerine dayandırılan analizlerde, Karadeniz sahil kesiminin M 6,6 büyüklüğünde bir depreme hazırlıklı olması gerektiği ifade edildi.

Bektaş, özellikle kumsal alanlar, dolgu zeminler ve sahil heyelan sahalarının bu riskten çok daha fazla etkilenebileceğinin altını çizdi. "Güvenli şehir illüzyonu sona erdi" diyen uzman, zemin yapısının sarsıntıların şiddetini artırabileceği konusunda uyardı.

Kandilli Rasathanesi verilerine göre bölgede 3.0 üzerindeki depremlerin yaygınlaştığına dikkat çekilirken, kabuğun büyük bir gerilim altında olduğu belirtildi. Bektaş, riskin sadece depremin büyüklüğüyle sınırlı olmadığını; gevşek alüvyon zeminlerin ve yamaç hareketlerinin küçük depremlerde bile büyük hasarlara yol açabileceğini ifade etti.