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Deprem uzmanından kritik uyarı: ''Hareketlilik arttı''

Deprem uzmanından kritik uyarı: ''Hareketlilik arttı''

Yer Bilimci Doç. Dr. Mustafa Toker, Van ve çevresinde meydana gelen depremlerle ilgili uyarıda bulundu.

Van YYÜ Mühendislik Mimarlık Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Toker, Van bölgesindeki deprem aktivitelerinin arttığını açıkladı. Van'da oluşan depremler ve sonraki artçı şoklarla ilgili matematik modelleme yapan Toker İran'ın Khoy kentinde meydana gelen depremle birlikte bölgede meydana gelen son depremlerle ilgili açıklamalarda bulundu. Toker, bu durumun bölgede deprem oluşma indeksinin yoğunlaştığını gösterdiğini söyledi.

"DEPREM KÜMELENMELERİ HAREKETLİLİĞİN ARTTIĞINA İŞARET"
Doç. Dr. Mustafa Toker, konuya ilişkin açıklamasında her fayın başka bir fayı tetiklemek zorunda olmadığının altını çizdi. Bölgede son aylarda yoğun bir deprem aktivitesinin olmaya başladığını ifade eden Toker, "En son Urumiye Gölü'nün kuzeyinde bir ters fayın kırılmasına şahit olduk. Geçtiğimiz günlerde Kars-Ardahan bölgesinde depreme şahit olduk. Bundan 3 ay önce ise Erçek Gölü'nün kuzeyinde doğrultu atımlı depreme, yine 6 ay önce Çarpanak Yarım Adası açıklarında şahit olduğumuz deprem kümelenmeleri, bölgedeki hareketliliğin arttığını bize gösteriyor" dedi.

CİDDİ BİR HASAR VERMESİ ÖNGÖRÜLMÜYOR
Sürekli olarak Doğu Anadolu Platosu ve Kuzey Batı İran Platosu arasında farklı karakterlerde ters ve doğrultu atımlı faylar olmak üzere depremlere şahit olmaya başladıklarını anımsatan Toker, "Bu hareketlilikle beraber 4'den büyük, 5 buçuktan küçük olmak üzere bir çok deprem aktivitesi oluyor. Doğu Anadolu Platosu ile Kuzey Batı İran Platosunu tek bir kıta olarak düşünürsek buralarda yoğun bir deprem aktivitesinin olduğunu söyleyebiliriz. Bu depremleri sismik risk açısından değerlendirirsek bu depremlerin bölgeye ciddi bir hasar vermesini muhtemel görmüyoruz. Fakat bu bölgedeki hareketliliğin devam ettiğini gösteriyor. Deprem oluşma indeksinin yoğunlaştığını gösteriyor" diye konuştu.

Etiketler deprem van bölgesi
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