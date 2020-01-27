Depremde başına sac parçası düşen vatandaş hayatını kaybetti

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde 39 kişi hayatını kaybetti, 45 kişi enkazdan sağ çıkarıldı. Hayatını kaybedenler arasında Güven Kartal isimli vatandaşın olduğu, ölüm sebebinin deprem değil, sarsıntı sırasında başına düşen sac parçası olduğu bildirildi.

DEPREM DEĞİL SAC PARÇASI HAYATINA MAL OLDU

Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki Sivrice merkezli depremde Güven Kartal isimli bir vatandaş da yaşamını yitirdi. 1,5 yıllık evli olan Güven Kartal'ın deprem sırasında kıraathanede oturduğu, sarsıntıyla birlikte dışarı çıkarken çatıdan düşen sac parçasının başına isabet etmesi sonucu hayatını kaybettiği belirtildi. Kartal'ın cenazesi, yakınları tarafından Sancaklı köyünde toprağa verildi.