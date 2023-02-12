Depremde can kaybı 29 bini aştı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı artmaya devam ediyor.

6 Şubat Pazartesi saat 04:17'de 7.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan deprem, yerin 7 km altında gerçekleşti. Saat 13.24'te ise merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan 7.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. İki deprem Hatay, Malatya, Gaziantep Diyarbakır, Adıyaman olmak üzere birçok kentten hissedildi.

Depremin ardından ekiplerin çalışmaları devam ederken bölgeden acı haberler gelmeye devam ediyor.



Saat 16.55 itibariyle AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 29 bin 605'e yükseldi.



AFAD'dan yapılan açıklama şöyle:



"SAKOM'dan alınan bilgilere göre 29 bin 605 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir.

Kahramanmaraş'ta gerçekleşen 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından an itibarıyla toplam 2 bin 412 deprem meydana gelmiştir.

Deprem bölgesindeki 147 bin 934 vatandaşımız diğer illere tahliye edilmiştir"

Dışişleri Bakanlığı ile yapılan görüşmeler neticesinde diğer ülkelerden yardım için gelen 9 bin 369 personelin afet bölgesine sevk edildiği belirtilerek, "70 uçak, 167 helikopter, 24 gemi, 45 İHA, 9 drone bölgede görev yapmaktadır. Kızılay ve STK'lar tarafından depremden etkilenen bölgelere 319 seyyar/ mobil mutfak, 86 ikram aracı ve 33 seyyar/mobil fırın 83 banyo/çamaşır ünitesi sevk edilmiştir. Bölgedeki vatandaşlarımıza çorba, sıcak yemek, kumanya, ikramlık malzeme ve içecek dağıtılmaktadır. Psikososyal destek hizmetleri için bölgeye 2 bin 552 personel ve 384 araç sevk edilmiştir" denildi.

