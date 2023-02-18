Depremde can kaybı 40 bini geçti

Kahramanmaraş merkezli depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 40 bin 642'ye yükseldi.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 10 ili etkileyen deprem felaketinde can kaybı yükseldi. AFAD Başkanı Yunus Sezer, hayatını kaybedenlerin sayısının 40 bin 642'ye yükseldiğini açıkladı.

Kahramanmaraş ili Pazarcık merkezli 7.7 büyüklüğünde ve Elbistan Merkezli 7.6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Depremlerin ardından 4 binden fazla artçı sarsıntı kaydedildi. Arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken AFAD Başkanı Yunus Sezer, kameraların karşısına geçerek depremin bilançosunu açıkladı.



Saat 16.30 itibariyle AFAD Başkanı Sezer'in yaptığı açıklamaya göre Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ'da deprem nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 40 bin 642'ye yükseldi.

Sezer'in açıklamalarından satır başları:

40 bin 642 vatandaşımız hayatını kaybetmiş durumda. Arama kurtarma çalışmaları yarın akşam itibari ile büyük oranda sonlandırılmış olacak.

Hatay genelinde büyük bir yoğunlaşma var, 13 bine yakın arama kurtarma personelimiz orada görev yapıyor.

430 bin kişi tahliye edildi. 682 binin üzerinde kişiye nakdi yardım ödendi. 290 bine yakın kira desteği müracaatı aldık.