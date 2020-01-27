Depremde evi yıkılanlara ödenecek para miktarı belli oldu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ Valiliğinde basın toplantısı düzenledi.

Depremzedelere verilecek destekleri açıklayan Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:



"Evi tamamen yıkılanlara toplam 41 bin lira yardım yapılacak. Orta hasarlı ev sahiplerine 5 bin lira ödenecek verilecek. 27 bin lira da güçlendirme kredisi vereceğiz.

Ağır hasarlı ve yıkılacak evler için 30 bin lira, acil kira ödeneği olarak da 11 bin lira olmak üzere toplam 41 bin lira verilecek. Orta hasarlı ev sahiplerine 5 bin lira ödenecek verilecek. 27 bin lira da güçlendirme kredisi vereceğiz. Köy evleri için 16 bin lira destek vereceğiz."