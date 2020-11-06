Depremde hasar gören bina böyle yıkıldı

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İzmir Bayraklı'da deprem ağır hasarı gören binaların yıkımına devam ediliyor. Onlardan birisi de Cambaz Apartmanı'ydı. Kontrollü yıkım devam ederken bina tam anlamıyla yerle bir oldu. NTV ekibidinden Özden Erkuş ise o sırada yayındaydı.
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