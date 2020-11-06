Depremde hasar gören bina böyle yıkıldı

İzmir Bayraklı'da deprem ağır hasarı gören binaların yıkımına devam ediliyor. Onlardan birisi de Cambaz Apartmanı'ydı. Kontrollü yıkım devam ederken bina tam anlamıyla yerle bir oldu. NTV ekibidinden Özden Erkuş ise o sırada yayındaydı.