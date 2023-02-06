Depremde havalimanının pisti yarıldı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki depremden etkilenen illerden Hatay’da havalimanı pisti yarıldı.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi merkezli, 7.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 04.17'de gerçekleşen deprem çevre illerden de şiddetli biçimde hissedildi.

Depremden etkilenen illerden Hatay’da havalimanı pisti yarıldı, askeri birliğe ait bina çöktü.

CNN Türk canlı yayınında Hatay Havalimanı'nın pistinin yıkıldığı duyuruldu.

Hatay Valisi Rahmi Doğan, "İskenderun ve Antakya'da hastaneler ile polis evi yıkıldı. Hayatını kaybedenler var, çok sayıda da yaralımız var." dedi.

Doğan, "Antakya ve Kırıkhan'da yıkık binalar var. İskenderun'daki ve Antakya'daki devlet hastaneleri yıkıldı. Polisevi de yıkıldı. Vatandaşların oturduğu binalarda yıkıntılar var. Şu anda jandarmanın bahçesine bir karargah kurduk, bütün birimleri buraya topladık. Elimizdeki imkanlarla oralara müdahale etmeye çalışıyoruz. Havaalanı pistinde biraz sıkıntı var, uçakların inmesinde problem yaşanıyor. Mevcut imkanlarımızla faaliyetleri koordine ediyoruz. Hayatını kaybedenler var, çok sayıda da yaralımız var." ifadelerini kullandı.