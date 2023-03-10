Depremde her şeyini kaybeden iş insanından ibretlik sözler

Kahramanmaraş merkezli depremlerde her şeyini kaybeden iş insanı Mehmet Bulanık, ''Oğlum 20 çeşit kahvaltıyı beğenmemişti, şimdi depoda çaydanlık bulunca hazine bulmuş gibi sevindik'' diye konuştu.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 23 marketinden 20'si ve 8 evi yıkılan iş insanı Mehmet Bulanık, CNN Türk Özel Haberler Şefi Fulya Öztürk'e verdiği röportajda ders niteliğinde açıklamalar yaptı.

"İNŞALLAH ÇOCUKLARIMIZ DERS ALIR"

İş insanı Bulanık "Tabii ki üzülüyorum. Allahtan geldiği için ama inanın hiç umurumda bile değil" diyerek başladığı açıklamasında "Allah kötüyü gösterdi bize, iyi de gösterecektir. Depremden önce eşim kahvaltı hazır diye seslendi. Gittim şöyle baktım masaya inanın çatal koyacak yer yok. Aileme şöyle dedim 'Yemin ederim Allah bize ceza verir. 20 çeşit kahvaltı koymuşsun'. Bir de benim ortanca oğlum masada durmuş 'Yiyecek bir şey bulamıyorum' diyordu. Şimdi bir sandviçle doyuyoruz. İnşallah 'Şu yoksa yemem' diyen çocuklarımız bundan ders alır" dedi.

"DEPODA ÇAYDANLIK BULUNCA HAZİNE BULDUM ZANNETTİM"

Bulanık depremden önce oğluyla arasında geçen bir anıyı anlatarak, "Depoda çaydanlık aradım. Depoda kapağı olmayan çaydanlık bulunca hazine buldum zannettim, o kadar çok sevindim ki. Oğluma dönüp'20 çeşit kahvaltı sofrasından o çaydanlığa seviniyoruz. İnsanoğlu ne oldum demeyecek ne olacağım diyecek. Ama önemli olan bütün bunları anlaması bütün bunlardan ders çıkarması" ifadelerini kullandı.

"BANKALAR SÜREKLİ ARIYOR"

Bankaların sürekli arayarak ödenmemiş taksitlerin olduğunu söyleyen Bulanık, sözlerini şöyle sürdürdü: "Biz Hatay'ı terk etmedik. Çalışmaya devam etmek istiyoruz. 400 kadar çalışanımız var. Kimisi vefat etti, kimisi farklı bölgelere gitti. Şimdi sevindiğim şey çalışanlarım beni arıyor, 'Abi tekrar gelelim, yardım edelim, tekrardan ayağa kalaklım' diyor. Bizde tekrardan ayağa kalkalım istiyoruz. Biz iş adamları çalışırsak, vatandaşlarda bizimle beraber çalışır. Ekonomi kalkınınca il de kalkınır. Bizim çalışabilmemiz için devletimizin arkamızda dağ gibi durması lazım, bankaların bizi yalnız bırakmaması lazım. Şunlar oluyor; esnafın benden alacağı var eski borçlarını bana durdur diyor, yeni ne istiyorsan verelim diyorlar. Ama bazı bankalar var, bana bu hengamenin içinde arayıp taksit soruyor. Ben 1200 palet maldan 300 palet sağlam çıkarsam, sevinecek durumdayım."

CNN Türk