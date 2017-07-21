Depremde ölen Türk'ün kimliği belli oldu

Dışişleri Bakanlığı, dün gece İstanköy (Kos) Adası’nda meydana gelen depremde bir Türk vatandaşının hayatını kaybettiğini, bir vatandaşın da ağır yaralandığını açıkladı. Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, Kos Adası'nda hayatını kaybeden Türk vatandaşının isminin Sinan Kurtoğlu olduğunu açıkladı.

Ege Denizi'ndeki 6.6 büyüklüğüdenki depremde İstanköy'de biri Türk 2 kişi hayatını kaybetti, en az 120 kişi yaralandı. Depreme Yunanistan'da yakalanan Türk vatandaşlarını almak üzere adaya feribot gönderildi. Tahliye gemisi adaya ulaştı.

Ege'deki deprem sonrası Muğla'ya giden Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu ve Sağlık Bakanı Ahmet Demircan açıklama yaptı.

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, ''Kos'ta maalesef etkinin daha büyük hissedildiğini müşahede ettik, 2 kişinin orada yaşamını yitirdiği haberini aldık. Rodos Başkonsolosluğumuzdan edindiğimiz bilgi çerçevesinde vefat eden iki kişiden birinin Sinan Kurtoğlu isimli Türk vatandaşı olduğunu öğrendik. Dışişleri Bakanlığımız konuyla ilgili olarak gerekli işlemleri takip ediyor. Şükürler olsun ki depremin (Türkiye'de) yıkıcı etkisi olmadığı gibi herhangi bir can kaybına da sebebiyet vermemiştir. Depremin hemen akabinde AFAD kurumumuzun Aydın, Afyonkarahisar, Bursa ve Sakarya'dan olmak üzere ekipleri buraya intikal ettirilmiştir, her türlü hazırlıklarımız yapılmıştır'' dedi.

''ZARARLAR TELAFİ EDİLECEK''

Sağlık Bakanı Demircan ise şöyle konuştu:

''Depremden zarar gördüğünü söyleyen 358 vatandaşımızın müracaatı oldu. Müracaat eden vatandaşlarımızın 272 tanesini ambulanslarla hastaneye ulaştırdık. Diğerleri ise kendi imkanları ile geldiler. Gelen, müracaat eden kişiler arasında 25 vatandaşımız, kazazedemiz var. Bunlardan 3 tanesinin bel ve omurgada kırığı var. Aynı şekilde ayak kemiğinde kırık olan var. Ciddi bir yaralanması olan vatandaşımız yok. Depremi hafif hasarla atlattık. Depremle ilgili zararlar elbette telafi edilecek.''

DIŞİŞLERİ: BİR VATANDAŞIMIZ ÖLDÜ, BİRİ AĞIR YARALANDI



Dışişleri Bakanlığı, dün gece İstanköy’de meydana gelen deprem hakkında Rodos Başkonsolosluğundan alınan bilgiye göre; bir Türk vatandaşının hayatını kaybettiğini, bir vatandaşın da ağır yaralandığını bildirdi. Ağır yaralanan Türk vatandaşının Atina’ya nakledildiği ve Atina Pire Başkonsolosluğunun bahse konu vatandaşın durumu ile ilgilendiği belirtildi. Bir diğer Türk vatandaşının ise ayağının kırıldığı, hastanede olduğu ve Türkiye’ye dönmek istediği, İstanköy Müslümanları Kültür ve Kardeşlik Derneği Dernek Başkanı Kadri Memiş’in kendisine refakat ettiği kaydedildi.



Bakanlıktan, konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle:

"200’ün üzerinde vatandaşımızın tahliyesi için çalışmalar devam etmektedir. Liman ve Gümrük binası hasar gördüğü için Bodrum’dan veya Yunanistan’ın diğer bölgelerinden gemi seferlerine izin verilmemektedir. İstanköy Liman Başkanı ile görüşülerek yakındaki bir rıhtıma özel sefer yapılması için izin sağlanmıştır. Başkonsolosluğumuzun koordinasyonunda Bodrum’dan yola çıkan yaklaşık 250 kişilik bir yolcu gemisi İstanköy’e varmıştır. Vatandaşlarımızı aldıktan sonra Bodrum’a hareket edecektir. Ardından ikinci bir sefer daha yapacaktır. Depremde İstanköy meydanında bulunan Defterdar Cami’nin minaresinin çöktüğü, karşısında bulunan çeşmenin de kubbesinin zarar gördüğü anlaşılmaktadır. Yakınları hakkında bilgi almak veya yardım isteyen vatandaşlarımız Dışişleri Bakanlığımızın Çağrı Merkezine 24 saat ulaşabilirler."

TÜRKLER KABUSU ANLATTI

Türk turistler arasındaki Tunç Özer dün gece yaşadıklarını DHA’ya anlattı. Adaya dün feribotla geldiğini söyleyen Özer, "Gece 6.4 büyüklüğündeki depremle uyandık. Panikle aşağı koştuk, insanlar su geliyor diyerek üzerimize doğru koşuyorlardı. Biz de bir parka sığınarak geceyi orada geçirdik. Türk yetkililerle irtibata geçtik, şu an bizi alacağı söylenen bir tekneyi bekliyoruz." dedi.

"Herkesle birlikte kaçmaya başladık"

Adayı ziyaret eden Rıfat Gülaşar ise, "Sanıyorum saat 1’i 25 geçiyordu, çok şiddetli bir sallantı oldu. biz de herkesle birlikte kaçmaya başladık. sahil kenarında tsunami vardiye kaçmaya başladım. Depremin büyüklüğü konusunda çeşitli açıklamalar duyduk, sonrasinda ise iki kişinin öldüğünü, çok sayıda yaralının olduğunu duyduk. Şuan herkes ülkesine dönmek istiyoruz, biz de Bodruma dönmek istiyoruz." dedi.

"Geceyi otel dışında geçirdik"

Yaşadıklarını anlatmakta güçlük çeken bi başka vatandaş ise, "Dün gece saat 1.30 sıralarında çok büyük bir sarsıntı oldu. Bulunduğumuz otelden dışarı çıktık ve geceyi otelin dışında geçirdik sonra da şu an bulunduğumuz yere geldik. birkaç Türk haberleşerek bir irtibat grubu kurduk. Sadece ilk ismini bildiğimizi Rodos Başkonsolosu Barış Bey ( Barış Kalkavan) bize yardımcı oldu ve polisle irtibate geçti. Polis pasaportlarımızı topladı ve şu an karakolda çıkış işlmelerimiz yapılıyor. Şimdi bizi Türkiye’ye geri götürecek katamaranı bekliyoruz." dedi.

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