Depreme canlı yayında yakalandılar! Panik anları kamerada

Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
İzmir'de 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Seferihisar açıkları olan deprem Aydın'ın Söke ilçesinde de hissedildi.
İlçede yerel bir televizyon kanalında program yaptıkları sırada depreme canlı yayında yakalanan konuklar, sarsıntının şiddetiyle büyük panik yaşadı.
Korkuları yüzlerinden okunan konuklar, besmele çekmeye başladı.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol