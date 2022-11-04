Depreme canlı yayında yakalandılar! Panik anları kamerada

İzmir'in Buca ilçesinde meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki depreme canlı yayında yakalanan sosyal medya kullanıcılarının yaşadığı korku kameraya yansıdı.

İçişleri Bakanlığı AFAD Deprem Dairesinden alınan verilere göre, saat 03.29'da merkez üssü İzmir'in Buca ilçesinde, Richter ölçeğine göre yerin 14.47 kilometre derinliğinde 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çevre illerde de hissedilen depremde paniğe kapılarak yüksekten atlayan 3 kişi yaralandı.

DEPREME CANLI YAYINDA YAKALANDILAR

Büyük paniğe neden olan depreme Tiktok ve Twitch'deki bazı kullanıcılar canlı yayında yakalandı. Sarsıntı anında büyük korku yaşadıkları gözlenen kullanıcıların deprem anında yaşadığı korku yayına yansıdı.