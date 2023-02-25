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Depreme ilişkin provakatif paylaşımlarda bulunan 27 kişiye tutuklama

Depreme ilişkin provakatif paylaşımlarda bulunan 27 kişiye tutuklama
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Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük deprem sonrası provakatif paylaşımlarda bulunan 27 kişiye tutuklama kararı verildi.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık iki büyük depremde binlerce canımızı yitirdik. Bu süreçte depremle ilgili provakatif paylaşım yapanlarla ilgili olarak Emniyet Genel Müdürlüğü açıklama yaptı.

EGM açıklaması şöyle:

"Sosyal medya platformlarında depreme ilişkin provokatif paylaşımlarda bulunan 985 hesap yöneticisi tespit edildi, 570'i hakkında adli işlem başlatıldı. 140 kişi gözaltına alındı, 27'si tutuklandı." 

DEPREMZEDELERİ DOLANDIRMAK İSTEYEN 81 İNTERNET SİTESİ KAPATILDI

Depremzedelere yardım yapmak isteyenlerin iyi niyetlerini suistimal etmek amacıyla oluşturulan oltalama (phishing) dolandırıcılığına yönelik 81 internet sitesinin kapatıldığı da kaydedilerek, "Resmi kurumların adını kullanarak/taklit ederek vatandaşlardan para talep eden 15 adet sosyal medya platformu hesabı ile ilgili gerekli işlemler yapılmış, ayrıca 'deprem yardımı' teması kullanılarak para yatırılması talep edilen 6 adet kripto varlık cüzdan adresi tespit edilerek cüzdanların dondurulması sağlanmıştır" denildi. 

Etiketler deprem provakatif paylaşım
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