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Depremin 12'inci gününde enkazda yaşam belirtisi!

Depremin 12'inci gününde enkazda yaşam belirtisi!
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Hatay'da, depremde yıkılan Defne Apartmanı'nın enkazından 12'inci günde ses ve ısı alınması üzerinde çalışma başlatıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Hatay'ın Antakya ilçesindeki Defne Apartmanı da yıkıldı. Depremin 12'nci gününde enkazdan ses ve ısı alındı. Enkazda 3 kişinin olduğunu öngören ekipler, arama- kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. 

DHA

Etiketler hatay defne apartmanı enkaz ısı
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