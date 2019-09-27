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ŞİŞLİ'DE FACİADAN DÖNÜLDÜ ! BİR BİNANIN BALKONU ÇÖKTÜ
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  3. 27 Eylül 2019 10:46

Depremin son bilançosu açıklandı: 473 hasarlı bina var, 34 yaralı!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay dün Marmara Denizi'nde meydana gelen 5.8'lik depremin ardından 473 binada hasar oluştuğunu 34 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Depremin son bilançosu açıklandı: 473 hasarlı bina var, 34 yaralı!
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hasdal’daki Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi’nde Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) Toplantısı'na katıldı. 

Basına kapalı yapılan toplantı öncesinde konuşan Fuat Oktay, deprem sonrası başlatılan hasar tespit çalışmalarına ilişkin bilgi verdi. 

Oktay, tüm ihbarların incelendiğini ve gerekli tedbirlerin alındığını söyledi ve şunları kaydetti:

"AFAD ihbar hattına gelen hasarlı bina sayısı 473. Bunların çoğu basit ölçekli, duvarında çatlaklar oluşan binalardan oluşmakta. Bu hasarlı binaların tamamı incelemeye alındı. Sonuç konut sahiplerine iletilmektedir. Hasar ihbarı yapılan 55 okul var. Tamamı kontrol edildi. 14 okul detaylı incelenecek. Bugün için tatil ilan edildi. 

Boşaltılan binalarda yaşayan vatandaşlarımız misafir edilmektedir. Depremin ardından yaralanan 34 vatandaşımızın 10'unun tedavisine devam edilmekte. 24 vatandaşımız taburcu edildi. En büyüğü 4,1 olan 188 artçı yaşandı." 

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