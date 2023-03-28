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Depremin vurduğu 11 ilde geçici iş yerleri inşa ediliyor

Depremin vurduğu 11 ilde geçici iş yerleri inşa ediliyor
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilde esnaf için geçici iş yerleri hazırladıklarını duyurdu.

Bakan Kurum, Twitter'daki hesabından, Malatya'daki geçici iş yerlerinin inşasından görüntü paylaşarak, "11 ilimizin normale dönmesi için şehrin yaşaması, ticari hayatın devamlılığı önemli. Nasıl geçici barınma alanları kuruyorsak esnafımız için de geçici iş yerleri hazırlıyoruz" dedi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada ise, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da iş yerleri hasar gören esnafın ekonomik hayata yeniden dahil olması için 26 bin metrekarelik alanda her biri 25 metrekare olan 338 geçici iş yerlerinin yapımına başlandığı bildirildi. 

DHA

Etiketler murat kurum Kahramanmaraş deprem
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