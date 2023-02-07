Depremin vurduğu 3 ile araç girişi yasaklandı!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Hatay'a araç girişlerinin durdurulduğunu açıkladı.

Deprem bölgesinde arama-kurturma çalışmaları devam ediyor.

Bölgeye sevkiyatın yapılabilmesi için Kahramanmaraş, Hatay ve Adıyaman'a araç girişi durduruldu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, afetle ilgili seyahat yapan araçlarla, görevli araçlar hariç bu üç ile girişin saat 11.00 itibarıyla durdurulduğunu açıkladı.

Oktay'ın açıklamalarından satır başları:



An itibariyle toplam 3 bin 419 kayıp, 20 bin 534 yaralımız var , enkazdan çıkarılan vatandaş sayısı 8 bini geçti, yıkılan bina sayısı 5 bin 775. 312 artçı deprem oldu. Tüm illerde toplam 12 bin 181 arama kurtarma ekibimiz var.

Hastanelerdeki hasar boyutunda bir değişme yok. Elimizde sahra hastaneleri mevcut, onların kurulumunu hızlı bir şekilde yapıyoruz. Tipiden kaynaklı yolların kapanması dolayısıyla buralara hava yolu aracılığıyla yardımları ulaştırmayı öncelemiş durumdayız.

3 İLE ARAÇ GİRİŞLERİ DURDURULDU

Yollarla ilgili Hatay - Reyhanlı yolunda alternatif yol kullanılmakta. Antep-Nurdağı yolu özellikle görevli araçları için açılmış durumda. Özellikle afet bölgelerinde ulaşım son derece kritik. Bizim bu yolları açık tutmamız son derece önemli. İşi olmayan vatandaşların bu bölgelere girmemesini rica ediyoruz. Dolayısıyla bu bölgelerde, Hatay, Maraş ve Adıyaman'da 48 saat itibarıyla görevli araç dışındaki araçların geçişini durdurmuş durumdayız. Diğer illerde de gerek olduğunda aynı tedbir uygulanacak.

Osmaniye merkez, Bahçe ve Kadirli'de bölgeye elektrik verilmeye başlandı. Maraş'ta elektrik veriliyor, Elbistan kısmen veriliyor. Antep, Hatay ve Maraş'a gaz vermek için ekipler fiilen çalışmaya başladı.

"TSK SAHADA YOK" ELEŞTİRİLERİNE YANIT

(TSK'nın daha çok sahada olması çağrısına ilişkin) Sosyal medya üzerinden afeti yönetmeye kalkarsak faydadan çok zarar görürüz. Silahlı kuvvetlerimiz sahadadır.

(Göçük altında kalan kişi sayısına ilişkin) Bizim şu aşamada herhangi bir tahminde bulunmamız ne insani olur ne de afet yönetimi açısından sağlıklı olur.

TAHLİYE ÇALIŞMALARI

(Tahliye çalışmalarına ilişkin) Bu çalışmayı organize etmiş durumdayız. Valilerimiz bununla ilgili talimatlandırıldı. Vatandaşların gidecekleri yerde her türlü ihtiyaçları hazırlandı. Antalya olsun Mersin olsun, otellerden bize ayrılan yerler de var. Orada herhangi bir sorun yok.