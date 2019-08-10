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  3. 10 Ağustos 2019 08:16

Depremler art arda geliyor ! Akdeniz'de korkutan deprem...

Akdeniz'de deprem oldu. Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre saat 07.06'da merkez üssü Akdeniz açıkları olan 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Depremler art arda geliyor ! Akdeniz'de korkutan deprem...
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Akdeniz'deki depremin 6.3 kilometre derinlikte gerçekleştiği öğrenildi.

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