Depremlerde can kaybı 21 bini aştı!

Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybı 21 bin 43, yaralı sayısı 80 bin 97, yıkılan bina sayısı 6 bin 444, “yıkıldı” ihbarı gelen bina sayısı ise 11 bin 302 olarak açıklandı.

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat’ta ilki 7,7, ikincisi 7,6 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmişti. Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan olarak belirlenen depremler Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adana, Diyarbakır, Şanlıurfa, Adıyaman ve Kilis’te de büyük yıkıma ve çok fazla can kaybına yol açtı...

Asrın felaketinin üzerinden 6 gün geçti... Ölü ve yaralı sayısı yükselirken, arama-kurtarma çalışmaları sürüyor.

Saat 14:40 itibarıyla can kaybı 21 bin 43, yaralı sayısı 80 bin 97, yıkılan bina sayısı 6 bin 444, “yıkıldı” ihbarı gelen bina sayısı ise 11 bin 302 olarak açıklandı.

Asrın felaketinde 6'ncı gün... Zamanla yarış havadan görüntülendi

Bölgede AFAD, PAK, JAK, JÖAK, DİSAK, Sahil Güvenlik, DAK, Güven, İtfaiye, Tahlisiye, MEB, STK’lar ve uluslararası arama kurtarma personelinden oluşan toplam 31 bin 832 arama kurtarma personeli görev yapıyor.

Diğer ülkelerden gelen arama kurtarma personelinin sayısı ise 8 bin 294 olarak kayıtlara geçti.

Hasar Tespit Afet Grubu’nun çalışmalarında, şimdiye kadar 122 bin 152 binanın incelemesi tamamlandı.

Ayrıca AFAD, Emniyet, Jandarma, MSB, UMKE, Ambulans Ekipleri, Gönüllüler, Yerel Güvenlik ve Yerel Destek Ekipleri’nden görevlendirilen saha personel sayısı ile birlikte toplam 166 bin 95 personel bölgede görev yapıyor.

Afet bölgesine başta ekskavatör, çekici, vinç, dozer, kamyon, arazöz, treyler, greyder, vidanjör vb. iş makineleri olmak üzere toplam 12 bin 076 araç sevk edildi.

Afet bölgelerine 31 vali, 70’in üzerinde kaymakam, 19 AFAD üst yöneticisi ile 68 il müdürü görevlendirildi.

Bölgeye, personel ve malzeme sevkiyatı için hava köprüsü kuruldu. Hava Kuvvetleri, Kara Kuvvetleri, Sahil Güvenlik ve Jandarma Genel Komutanlığı’na bağlı toplam 1074 hava görevi ile toplam 3 bin 558 sorti yapıldı.

Bölgeye personel, malzeme sevkiyatı ve tahliye amacıyla Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından 24, Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından 2 olmak üzere toplam 26 gemi görevlendirildi.