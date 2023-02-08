Depremlerde can kaybı 6 bin 957'ye yükseldi

Saat 10.55 itibariyle AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 6 bin 957'ye yükseldi. Yaralı sayısı ise 38 bin 224 oldu.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler sonrası can kaybı 6 bin 957'ye yükseldi. Yaralı sayısı 38 bin 224, yıkılan bina sayısı ise 5 bin 775 olarak kayıtlara geçti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10 ilde 3 aylık OHAL ilan edildiğini duyurdu. Arama kurtarma çalışmalarında zamana karşı yarış sürüyor.

Depremdeki can kaybıyla ilgili son açıklama AFAD'dan geldi.

Saat 10.55 itibariyle AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 6 bin 957'ye yükseldi. Yaralı sayısı ise 38 bin 224 oldu.

7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından toplam 648 sarsıntı olduğu belirtildi.

Deprem bölgesinde yürütülen çalışmalarda toplam 96 bin 770 personel ile 5 bin 434 araç ve iş makinası görev yaptığı ifade edildi.

Hava Kuvvetleri, Kara Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri, Sahil Güvenlik ve Jandarma Genel Komutanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı toplam; 10 gemi, 121 uçak/helikopterin bölgede görev yaptığı kaydedildi.

10 il için Olağanüstü Hal kararı Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle 10 ili kapsayan ve 3 ay sürecek Olağanüstü Hal (OHAL) kararı alındığını duyurdu. Ayrıca, illerin "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi” ilan edileceğini de açıkladı.

OHAL kararı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. 10 ilde 8 Şubat 2023 01.00 itibariyle 3 ay süreyle olağanüstü hal ilan edildi.