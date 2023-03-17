''Depremlerde kaç öğretmen öldü''; MEB de bilmiyor!

Eğitim İş Sendikası üyesi Uzman Eğitimci Maksut Balmuk, depremde kaç öğretmenin hayatını kaybettiğini Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanlığı da MEB’e sorunca ortaya çıktı ki kaç öğretmeninin öldüğünü MEB’de bilmiyormuş!

Kahramanmaraş merkezli 11 ilde ağır yıkıma yol açan depremlerde hangi ilde kaç öğretmenin vefat ettiği sorusunun cevabı aranıyor. Uzman Eğitimci Maksut Balmuk, “Cumhurbaşkanlığına resmi başvuruyla sordum. Sayısal bilgi vermeyen bakanlık, ‘Bu bilgiler görev alanımızda olmadığı gibi vefat eden öğretmen sayısı hakkında da bilgimiz yok' diyor. MEB'in gerçekten bu bilgiye sahip olmadığını bir öğretmen olarak düşünmek dahi istemiyorum” diye konuştu.

‘Hayatını kaybeden öğretmen sayımız ve illere göre dağılımı nedir?' sorusuna cevap arayan Balmuk, “Depremde ölen öğretmenlerimizin bilgileri eğer ellerinde var ve gizliyorlarsa, 4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu'na aykırı hareket edilip, devlet ciddiyeti ayaklar altına alınıyor demektir. Ölen öğretmenlerimizin sayısını eğer bakanlık bilmiyorsa, gözü yaşlı öğrencilerine sorsun” diye tepki gösterdi.

Depremde 500'ün üzerinde öğretmenin hayatını kaybettiği düşünülürken, yalnızca Şanlıurfa ve Adıyaman MEM ölen öğretmen sayısını açıkladı. İlk 10 günün verilerine göre; Adıyaman'da 106 öğretmen, 1 ilçe milli eğitim müdürü, 10 okul idarecisi ve 33 personelle birlikte 150 kişi hayatını kaybetti. Şanlıurfa'da ise 16 öğretmen öldü. Bu illerde de son durum bilinmiyor.