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Depremzede dahi canlı yayında bunu söylemek zorunda kaldı

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Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem nedeniyle en fazla yıkım yaşayan illerden biri olan Hatay’da bir depremzedenin, yardımın gelmediğini anlatmak için sözlerine “Kimse yanlış anlamasın, siyaset yapmak istemiyorum” diye başlaması dikkat çekti.

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6’lık depremlerin ardından afet bölgelerinden ‘yardım’ sesleri yükselmeye devam ediyor. İktidarın eleştirilere karşı saldırgan tutumu ise depremzedelerin dertlerini bile anlatmalarına engel oluyor.

Depremde yıkımın en fazla yaşandığı illerde Habertürk’ten Mehmet Akif Ersoy’a konuşan bir vatandaş ise yardımın yetersiz olduğunu, AFAD ekiplerinin çalışmaya geç başladığını dile getirdi. Depremzedenin sözlerine “Kimse yanlış anlamasın, siyaset yapmak istemiyorum” diye başlaması ise dikkat çekti.

Depremzede şu ifadeleri kullandı:

“Gölcük depremini de biliyorum çünkü o dönem çalışıyordum. Ama burası bir felaket. Bakın kimse yanlış anlamasın siyaset yapmak istemiyorum ama o kadar bir koordinasyonsuzluk var ki AFAD dün sadece akşam üstü çalışmaya başladı.”

Etiketler siyaset yapmıyorum depremzede
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